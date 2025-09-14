Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucuyla yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlü, 222 sentetik ecza hapla yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli "Yunus" timi, Alaybey Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında şüphelendikleri R.K.'yi durdurdu.
R.K.'nin üzerinde 222 sentetik ecza hap ele geçirildi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Manisa
- Uyuşturucu