Cezaevinden kaçıp eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini katletti

Konya'nın Ilgın ilçesinde cezaevi firarisi, eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini tabancayla öldürdü. Olaydan sonra klaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürülüyor.

Cezaevinden kaçıp eski kayınvalidesi ile kayınbiraderini katletti
Arşiv

İlçedeki açık cezaevinden 2 gün önce firar eden Ferhat D. (38), yaklaşık 5 yıl önce boşandığı H.Ç. (33) ile görüşmek için İstasyon Mahallesi'nde oturan eski kayınvalidesi Vesile Akgün'ün (55) evine gitti.

Ferhat D, evde tartışmaya başladığı Vesile Akgün ile eski kayınbiraderi Erol Akgün'ü (20) tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen Vesile ve Erol Akgün'ün cesetleri, Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Milli yüzücüler Paris'te evlendi

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Kapadokya'da vadide kaybolup, mahsur kalan 5 turist kurtarıldı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Midyat'ta İsrail'e tepki için toplanan gruptan restoran ve kozmetik zinciri şubelerine taşlı saldırı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Motosiklet, önce otomobile sonra demir korkuluklara çarptı

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Adana’da düşen helikopterin enkazı tespit edildi

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...