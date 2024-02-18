Cezaevinden kaçıp hırsızlık yaparken yakalandı

Canik ilçesinde cezaevi firarisi olduğu öğrenilen İ.A. (19), Kuzey Yıldızı TOKİ konutlarındaki bir ikametin önünde bulunan elektrikli bisikleti çaldı.

Şüpheli, aynı gün hastane önünde park halindeki araçtan da hırsızlık yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada her iki hırsızlık olayını da İ.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan İ.A., emniyetteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan İ.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.