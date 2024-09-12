Cezaevinden kaçtı, bacada yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde cezaevinden kaçan hükümlü, saklandığı evin bacasından çatıya çıkarken yakalandı. Firari, tekrardan cezaevine teslim edildi.

Cezaevinden kaçtı, bacada yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.O.K.’nin (24), 3 gün önce cezaevinden kaçtığı bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin Canik ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bulunduğu evi sardı.

Polisleri gören hükümlü, bacanın içinden çatıya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Otobüs şoförü, yanlış araca binen anne ile Down sendromlu kızını evine bıraktı

TÜRKİYE HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin Türkiye tarafından soruşturma açıldı

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi’nin ölümüne ilişkin Türkiye tarafından soruşturma açıldı

İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı davasında 16 yıl hapis kararı

İş insanı Serdar Sözbir’e silahlı saldırı davasında 16 yıl hapis kararı

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

KYK yurtları açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılacak?

Datça'da göçmen operasyonu

Datça'da göçmen operasyonu

Fethiye'de 15 göçmen yakalandı

Fethiye'de 15 göçmen yakalandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...