Cezaevinden kaçtı, saklandığı evde öldürüldü
16.03.2026 04:22
Son Güncelleme: 16.03.2026 04:25
Manisa'da cezaevi firarisi İbrahim K., evinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulundu. Biri 18 yaşından küçük iki zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Bayındırlık Mahallesi'nde bir kişinin evinde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, silahla göğsünden vurulduğu belirlenen İbrahim K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından girdiği cezaevinden kaçtığı belirlenen İbrahim K.'nin ölümüne ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, 17 yaşındaki B.E. ve 20 yaşındaki Y.N.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.