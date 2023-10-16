Cezaevinden çıktığı gibi hırsızlık yaptı

Kastamonu’da hırsızlık için girdiği evden kaçmaya çalışan bir şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevinden çıktıktan sonra hırsızlık yapan kişi tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

Cezaevinden çıktığı gibi hırsızlık yaptı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde birçok ikametten yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da aranan Y.P., adlı kişi devriye gezen ekipler tarafından yol üzerinde suçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlısının kaçarken bıraktığı çuvalın içerisinden bir adet odun motoru çıktı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu motorun restore edilen eski bir ahşap evden çalındığı tespit edildi.

Cezaevinden çıktığı gibi hırsızlık yaptı - 1

Şüpheli Y.P.’nin yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilirken tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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