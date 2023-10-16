Cezaevinden çıktığı gibi hırsızlık yaptı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde birçok ikametten yapılan hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak da aranan Y.P., adlı kişi devriye gezen ekipler tarafından yol üzerinde suçüstü yakalandı.

Hırsızlık zanlısının kaçarken bıraktığı çuvalın içerisinden bir adet odun motoru çıktı.



Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucu motorun restore edilen eski bir ahşap evden çalındığı tespit edildi.

