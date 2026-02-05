Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokmaya kalktılar. 19 kişi tutuklandı
05.02.2026 13:57
Kırıkkale'de Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bazı hükümlülere, uyuşturucu maddenin emdirilmiş iç çamaşırı aracılığıyla ulaştırılmaya çalışıldığı belirlendi. Cezaevi personelinin dikkati sayesinde fark edilen olayla ilgili başlatılan operasyonda 19 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerin iç çamaşırı gibi eşyalara emdirilerek Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere ulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildiği bildirildi.
Ceza İnfaz Kurumu personeli sayesinde fark edilen uyuşturucu temin edilmesi girişiminin ardından Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla yürütülen soruşturmada İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesinin ardından adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
219 ADET HAP VE CEP TELEFONU BULUNDU
Yapılan aramalarda 219 adet sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 19 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.