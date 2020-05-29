Cezaevlerinde kapalı görüş yeniden başlıyor

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Türkiye 1 Haziran'dan itibaren "yeni normale" geçiyor. Bu kapsamda cezaevlerinde corona virüs salgını nedeniyle durdurulan kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi. Gül, "Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Normalleşme eylem planını açıklayan HSK da istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindaki yargısal faaliyetlerinin 1 Haziran'da başlamasına karar vermişti.



Bu süreçte adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayılarının sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirleneceğini söyleyen Gül, "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek" dedi.



"YENİ NORMAL" 1 HAZİRAN'DA