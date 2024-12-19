Cezaevlerinde yılbaşında açık görüş

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Tunç, ziyaret hakkı bulunan tutuklu ve hükümlülere 23-29 Aralık tarihleri arasında yılbaşı nedeniyle açık görüş izni verileceğini söyledi. Açık görüş, yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklar için yarım saatten az ve bir buçuk saatten uzun olmayacak.



Çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bu süre en az bir en fazla üç saat olacak. Açık görüşler sabah 9 ile akşam 17 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Açık görüşten, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakılanlar ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olanlar yararlanamayacak.



