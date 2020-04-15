Cezaevlerinden tahliyeler başladı (İstanbul, Ankara, Adıyaman... )

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.



Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.



Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.



Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

715 HÜKÜMLÜ TAHLİYE OLDU

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumundaki 715 hükümlü, belediye otobüslerine bindirilerek Valilik önüne getirildi.



Adıyaman'da tahliye olan bazı hükümlüleri, yakınları karşıladı

Hükümlüler, otobüsten indikten sonra yakınları tarafından karşılanarak evlerine döndü. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlendi. Hükümlü yakınlarından Cengiz Kütük, Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a geldiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen amcamı bekliyorum. Hükümlülere verilen haktan dolayı devletimizin yetkililerine teşekkür ederim. " dedi.



Hükümlülerden İsmail Tosun ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum." diye konuştu.



ANKARA'DAN TAHLİYELER



Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumundaki hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı.

Otobüslere binen hükümlülerin maske taktığı gözlendi. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.



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