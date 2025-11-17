Cezayı polis yazdı, mahkeme sildi... Kasksızlık cezasına "vestiyer" engeli
17.11.2025 12:46
İHA
Adıyaman'da bir polisin kendisine vestiyer ayarlamadığı iddiasıyla Hanifi Kırtay'a yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kaskı olmasına rağmen "Kasksızlık" gerekçesiyle ceza yazılan kişi, mahkemeye yaptığı itiraz sonucu cezasını sildirdi.
İkinci el eşya ticareti yapan Hanifi Kırtay, yaklaşık üç ay önce sabah saatlerinde akrabalarının geçirdiği trafik kazasına motosikletiyle gitti.
Olay yerine ulaştığında başında kask olmamasından dolayı burada bulunan trafik polisleri tarafından kendisine "Kasksızlıktan" dolayı cezai işlem uygulandı.
Ceza uygulandığı esnada Hanifi Kırtay ile ceza yazan polisler arasında sohbet yaşandı. Sohbet esnasında trafik polis memurlarından O.Y., iddialara göre ikinci el işi yapan Hanifi Kırtay'dan ihtiyacının olduğu için kendisine vestiyer ayarlamasını istedi.
“O VESTİYERİ BUL YOKSA SENİ CEZA MANYAĞI YAPARIM”
Yaşanılan sohbetin yaklaşık 1 hafta sonrası polis memuru O.Y., iddialara göre Kırtay'ı telefonla arayarak vestiyeri sordu. Polis memuru O.Y., yine iddialara göre verdiği ölçülere göre vestiyerin bulunmadığı cevabını alması üzerine "O vestiyeri bul, yoksa seni ceza manyağı yaparım." şeklinde tehdit etti.
Kasksız olduğu gerekçesiyle trafik cezası alan Hanifi Kırtay.
İddia edilen telefon görüşmesinden 1 hafta sonra Kırtay'a “Kasksızlıktan” trafik cezası geldi. Ceza karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kırtay, belirtilen tarih ve saatte o bölgede kasklı olduğu söyleyerek cezaya itiraz etti ve konuyu mahkemeye taşıdı.
KASKSIZLIK CEZASI MAHKEMEDEN DÖNDÜ
Yapılan incelemelerde Kırtay'ın ceza günü kask taktığı tespit edildi. Mahkeme, Kırtay'ın itirazını kabul ederek kesilen cezayı iptal etti.
Kırtay, ayrıca kendisine ceza yazan polis memuru O.Y., hakkında "Tehdit" ve "haksız ceza düzenleme" gerekçeleriyle şikayetçi oldu.