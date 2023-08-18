Cezayirli kadının şüpheli ölümü | Otel penceresinden düştü

İstanbul’un Fatih ilçesinde alacak verecek meselesini görüşmek için Tunuslu bir iş insanının kaldığı otele giden, Cezayirli kadın, pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Otel odasında darp edilen kadının öldürülme korkusuyla kendini pencereden aşağıya attığı iddia edilirken, Tunuslu şüpheli ise kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

Cezayirli kadının şüpheli ölümü | Otel penceresinden düştü

Fatih’teki bir otelde alacak verecek meselesi için Tunuslu iş insanıyla görüşen kadın, otel penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi.

İddialara göre, Cezayir uyruklu Fouza Lounici, önceden tanıştığı Tunuslu iş insanı Mohammed B.’nin kaldığı otele gitti. İkili arasında alacak verecek mevzusuyla alakalı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen adam, Fouza Lounici’yi darp etti. İddiaya göre, öldürülme korkusu yaşayan kadın, odanın penceresinden kendini aşağıya atarak ağır yaralandı.

Kadının pencereden düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise kadının kaldığı odada kan izlerine rastladı. Tunuslu şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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