Change çetesine operasyon: 11 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 24 ilde çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirip satan çeteye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 çete üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Change çetesine operasyon: 11 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 24 ilde, change oto çetesine yönelik operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, araçları change yapan çeteye yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda Zonguldak merkezli 24 ilde operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, şasi numarası değiştirilip satılan 26 araca el konuldu.

Change çetesine operasyon: 11 şüpheli adliyede - 1

Bu araçlardan bazılarının 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gördüğü anlaşıldı. Piyasa değeri 20 milyon TL’ye yakın olan araçların arasında, çalıntı ve gümrük kaçağı olanlar da bulunuyor.

Zonguldak'a getirip, emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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