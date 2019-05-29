Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Çin'in Wuhan kentinden ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.
Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.
Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.
China Southern, Wuhan-İstanbul seferine başladı
İHA, Anadolu AjansıTürkiye
China Southern Havayolları, Çin'in Wuhan kentinden İstanbul'a tarifeli seferlere başladı.
Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Çin'in Wuhan kentinden ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.