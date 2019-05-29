Birçok yabancı hava yolu şirketinin uçuş başlattığı İstanbul Havalimanı'na Çin'in  Wuhan kentinden  ilk tarifeli sefer, "Boeing 787-9 Dreamliner" ile icra edildi.

Yolcular için karşılama töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Guangzhou merkezli havayolu şirketi, bugünden itibaren Wuhan'dan Istanbul'a haftalık 3 frekans uçuş başlatmış oldu.