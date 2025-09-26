CHP 20 ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili Bülent Tanla hayatını kaybetti

Türkiye 'nin ilk araştırma şirketlerinden biri olan PİAR'ın kurucusu olan ve uzun yıllar boyunca da CHP 'de yapan Bülent Tanla alzheimer tedavisi görüyordu. DERNEK'TEN VEFAT PAYLAŞIMI Türkiye Araştırmacılar Derneği tarafından yapılan açıklamada; "YK Üyemiz Hasan Tanla'nın babası ve Onur Üyemiz Bülent Hasan Tanla vefat etmiştir. Allah’tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenaze namazı yarın Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak akabinde Beykoz Mahmut Şevket Paşa Köyü Mezarlığı’na defnedilecektir." denildi.

BÜLENT TANLA KİMDİR?



Anketör, editör, iş adamı, siyasetçi; Piar-Gallup Araştırma Şirketi Kurucusu, eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Danışmanı, CHP Genel Başkan Başdanışmanı. CHP’den XX. ve XXII. Dönem İstanbul Milletvekili.



Saint-Benoit Fransız ve Pertevniyal Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni 1971’de bitirdi. Öğrencilik yıllarında araştırma sektöründe çalıştı, 1975’te PİAR’ı kurdu. 1983-1995 arasında PİAR-Gallup başkanı olarak Türkiye’de çok sayıda kamuoyu ve piyasa araştırmasına imza attı.



1995’te CHP’den milletvekili seçildi, Genel Başkan Yardımcılığı ve Başdanışmanlık yaptı. CHP Bilim Yönetim Kültür Platformu başkanlığında Arjantin ve Çin’de incelemeler yaptı, 30’dan fazla proje yönetti. 4000’e yakın araştırma projesine katkıda bulundu.



Çeşitli gazete ve dergilerde makaleler yayımladı. İktisat Mezunları Cemiyeti, Araştırmacılar Derneği, Nazım Hikmet Kültür Vakfı gibi kurumların üyesi. Seramik sanatçısı Nasip ve ressam Nuri İyem’in kızı Müjde ile evli, bir oğul ve bir torun sahibidir.