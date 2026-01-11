CHP 38. Olağan Kurultay davası bugün

CHP Kurultayı ceza davası bugün görülecek.

Davada, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında olduğu 12 sanık yargılanıyor.

Suçlama, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'da "oylamaya hile karıştırma".

Sanıkların 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davanın ilk duruşması 4 Kasım 2025 tarihinde görülmüştü. Mağdur sıfatıyla dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşmaya katılmaması ve taraf avukatlarının eksiklerin giderilmesi talebi üzerine dava 13 Ocak'a ertelenmişti.