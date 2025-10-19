CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Tek aday Özgür Çelik

CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.30 sıralarında başladı.



Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı.

ÇELİK: PARTİMİZ KURTULUŞ DESTANININ MİRASÇISIDIR



Kongrede konuşan Özgür Çelik, CHP'nin Kuvayi Milliye'nin köklerinden filizlendiğini dile getirdi.

"CHP, Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık sesinin siyasal biçimidir. Partimiz emperyalizme karşı verilen kurtuluş destanının mirasçısıdır." diye konuşan Çelik, "Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz." dedi.

Çelik, "2023’te İstanbul'dan yayılan dalgayla Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin birinci partisi bugün kararlı adımlarla emin adımlarla iktidara yürüyor. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte iktidara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



"ADAY OLUN YARIŞALIM"



Çelik konuşmasında Gürsel Tekin'e de tepki gösterdi.

"Bir de kendilerine CHP'liyim diyen, bir de kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var." diyerek tepkisini gösteren Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:

"Polislerin arkasına sığınıp baba ocağına gelip kadınlara miletvekillerine gençlere biber gazı sıkıldığı sırada 5 bin kişnin arkasına saklananlar var. Hiçbirşey söylemedik bugüne kadar ama bugün tek birşey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık, bu kadar yıllık CHP'liyim' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. Varsa kendinize güveniniz varsa cesaretiniz buyurun aday olun yarışalım."