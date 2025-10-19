CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi: Tek aday Özgür Çelik
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi düzenleniyor. Tek adayın Özgür Çelik olduğu kongreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.
CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi saat 13.30 sıralarında başladı.
Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı.
ÇELİK: PARTİMİZ KURTULUŞ DESTANININ MİRASÇISIDIR
Kongrede konuşan Özgür Çelik, CHP'nin Kuvayi Milliye'nin köklerinden filizlendiğini dile getirdi.
"CHP, Anadolu'nun her köşesinde yükselen bağımsızlık sesinin siyasal biçimidir. Partimiz emperyalizme karşı verilen kurtuluş destanının mirasçısıdır." diye konuşan Çelik, "Eğer 102 yıldır bu bayrak bu şekilde dimdik dalgalanabiliyorsa eğer 102 yıldır türlü saldırılara rağmen bir Anka kuşu gibi Cumhuriyet Halk Partisi her seferinde kendini küllerinden yeniden yaratabiliyorsa önce bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonra halkımıza, sonra da siz değerli örgütümüze borçluyuz." dedi.
Çelik, "2023’te İstanbul'dan yayılan dalgayla Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye'nin birinci partisi olduk. Türkiye'nin birinci partisi bugün kararlı adımlarla emin adımlarla iktidara yürüyor. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Hep birlikte iktidara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
"ADAY OLUN YARIŞALIM"
Çelik konuşmasında Gürsel Tekin'e de tepki gösterdi.
"Bir de kendilerine CHP'liyim diyen, bir de kendilerine bunun üzerinden siyasallaşmış yargı kararlarıyla yol açmaya çalışanlar var." diyerek tepkisini gösteren Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:
"Polislerin arkasına sığınıp baba ocağına gelip kadınlara miletvekillerine gençlere biber gazı sıkıldığı sırada 5 bin kişnin arkasına saklananlar var. Hiçbirşey söylemedik bugüne kadar ama bugün tek birşey söylüyorum. 'Şu kadar yıllık, bu kadar yıllık CHP'liyim' diyerek olmaz. İşte er meydanı burası. Varsa kendinize güveniniz varsa cesaretiniz buyurun aday olun yarışalım."
YSK'DAN "KONGREYE DEVAM" KARARI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı.
Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, "Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına" yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti.
Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.
HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?
CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmalar, 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmiş ancak kongrenin ardından hile iddiaları ortaya atılmıştı.
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.
Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.
- Türkiye
- Özgür Çelik
- Chp İstanbul İl Kongresi Soruşturma