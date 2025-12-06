CHP "A Takımı"nı bugün belirliyor
06.12.2025 04:44
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Hafta sonu 39'uncu Olağan Kurultayı'nı tamamlayan CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bugün belirlenecek.
Özgür Özel'in yeniden Genel Başkan seçildiği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyen CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün netleşecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu Parti Meclisi'nin sabah kurultayda seçilen yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra yapılacak Parti Meclisi toplantısında, Özel yeni A Takımını belirleyecek. CHP'nin yeni MYK'sında üye sayısının da düşürülmesi bekleniyor.