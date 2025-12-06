CHP "A Takımı"nı bugün belirliyor

CHP "A Takımı"nı bugün belirliyor
Hafta sonu 39'uncu Olağan Kurultayı'nı tamamlayan CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri bugün belirlenecek.

Özgür Özel'in yeniden Genel Başkan seçildiği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyen CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün netleşecek.

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu Parti Meclisi'nin sabah kurultayda seçilen yeni üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra yapılacak Parti Meclisi toplantısında, Özel yeni A Takımını belirleyecek. CHP'nin yeni MYK'sında üye sayısının da düşürülmesi bekleniyor.

