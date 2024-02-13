CHP Adıyaman adayı Abdurrahman Tutdere kimdir?

TBMM 27 ve 28. dönem CHP Adıyaman milletvekili Abdurrahman Tutdere 1976 yılında Adıyaman'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılından itibaren serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yaptı. Adıyaman Barosu yönetiminde, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu'nda görevler aldı.



Siyaset yaşamı "1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında başladı. Partinin Adıyaman teşkilatında İl Disiplin Kurulu Başkanlığı, İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Sekreterliği yaptı ve birçok kez il ve ilçe kurultay delegeliği görevlerinde bulundu.



27. dönem CHP Adıyaman milletvekili olarak seçildi ve TBMM Katip üyesi olarak görev yaptı.[1]



2023 genel seçimlerinde yeniden CHP'den Adıyaman milletvekili olarak seçildi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda görev aldı