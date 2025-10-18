CHP Ankara İl Başkanlığına Ümit Erkol yeniden seçildi
CHP Ankara İl Başkanlığının 39. Olağan Kongresi'nde Ümit Erkol, yeniden il başkanı seçildi.
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki kongrenin divan başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin yaptı.
Delegelerin oylarıyla "blok liste" yönteminin kabul edildiği kongrede, protokol konuşmalarının ardından seçime geçildi.
Tek aday olan mevcut başkan Ümit Erkol, 650 delegenin 418'inin oyunu aldı.
