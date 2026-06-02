CHP Antalya adaylığı soruşturması: Özgür Özel ve beş vekile fezleke talebi

İDDİALAR NELER?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi iddiası ortaya atılmıştı .

Tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık beyanında adaylık sürecinde kendilerinden 1 milyon euro istendiğini ileri sürmüştü.

Bu parayı Ankara'da CHP yönetimi ile bağlantılı bir kişiye teslim ettiğini iddia eden Böcek, yaşananların Genel Merkez yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.

Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ise beyanında seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğini belirterek, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesi yönünde onay verdiğini ifade etmişti .