CHP Antalya adaylığı soruşturması: Özgür Özel ve beş vekile fezleke talebi
02.06.2026 10:58
Son Güncelleme: 02.06.2026 11:01
Hakkında fezleke düzenlenmesi istenen isimler arasında Veli Ağbaba ile Ali Mahir Başarır da var.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde aday belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin iddialara yönelik soruşturmada CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve beş milletvekilinin dosyası fezleke düzenlenmesi için Ankara'ya gönderildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Antalya'daki belediye başkanı adayı belirleme sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu altı milletvekili hakkında yürütülen soruşturmada, milletvekilleri yönünden yetkisizlik kararı verdi.
Başsavcılık dosyayı fezleke düzenlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
"FEZLEKE DÜZENLENMESİ GEREKEBİLİR"
Gerekçe olarak ise Özel ile birlikte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen soruşturmada “fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek iddiaların yer alması” gösterildi.
Bu sebeple milletvekilleri hakkındaki soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürütmesi ve fezleke düzenlenmesi istendi.
Muhittin Böcek geçen yılın temmuz ayından bu yana tutuklu.
İDDİALAR NELER?
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi iddiası ortaya atılmıştı .
Tutuklu Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık beyanında adaylık sürecinde kendilerinden 1 milyon euro istendiğini ileri sürmüştü.
Bu parayı Ankara'da CHP yönetimi ile bağlantılı bir kişiye teslim ettiğini iddia eden Böcek, yaşananların Genel Merkez yönetiminin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia etmişti.
Görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ise beyanında seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceğini belirterek, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesi yönünde onay verdiğini ifade etmişti .