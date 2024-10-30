CHP, Antalya'da kampa giriyor

CHP milletvekilleri kampı, 1-3 Kasım'da Antalya'da yapılacak. Kampta milletvekilleri, yerel seçim sonrası siyasi süreci değerlendirecek.

CHP, Antalya'da kampa giriyor

Milletvekilleri ile yerel seçim sonrası siyasi sürecin değerlendirileceği kampta, 2 Kasım Cumartesi günü Genel Başkan Özgür Özel açıklama yapacak.

milletvekilleri kampı, Antalya Belek'teki bir otelde gerçekleştirilecek. Milletvekilleri, yarın otele giriş yapacak.

Cuma günü divan oluşumu sonrası Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki görüşmeler, basına kapalı gerçekleştirilecek.

DIŞ POLİTİKA, ORTADOĞU

Cumartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sunuş konuşması, basına açık yapılacak. Özel'in konuşmasının ardından, basına kapalı toplantılara devam edilecek.

CHP Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, "Dış Politika, Orta Doğu'daki Gelişmeler ve 'ye Yansımaları" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Daha sonra milletvekilleri ile değerlendirilmesi yapılacak.

YARGI SÜRECİ

Kampın son gününde CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanı Turan Taşkın Özer ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici'nin, "Yargı Süreçleri Karşısında Partimizin Tutumu" başlıklı sunumları gerçekleştirecek.

Pazar günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak. Kamp, akşam yemeği ve kapanış etkinliğiyle sona erecek.

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