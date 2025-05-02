CHP aracı geçerken silahla ateş eden iki kişi tutuklandı
CHP ait ses yayın aracı geçtikten sonra kurusıkı tabancayla havaya ateş eden şüpheliler Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, tutuklandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumartesi günü Konya'da Kılınçarslan Meydanında düzenlenecek olan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.
Karaman İl Başkan Yardımcısı Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Keskince'nin yönetimindeki ses yayın aracıyla dün saat 15.20 sıralarında Konya'nın Çumra ilçesi sanayi sitesindeki sokaklarda, halkın mitinge davet edildiği sırada bir iş yerinden çıkan Mehmet Kartav, Bahattin Demir, aracın arkasından kurusıkı tabancayla havaya ateş etti.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Durmaz ve Keskince yaşanan olayın ardından polis merkezine giderek şikayette bulundu.
KONYA VALİLİĞİ: İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Konuya ilişkin Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi sesli yayın aracının 3 Mayıs'ta gerçekleşecek Konya mitingi için tanıtım yaptığı sırada, Çaybaşı Mahallesi'nde bulunan sanayi içerisinde bir iş yerinin önünde seyir halindeyken M.K. ve B.D'nin "kurusıkı" diye tabir edilen silahla havaya ateş ettiğinin öğrenildiği belirtildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu şüpheli şahısların kurusıkı tabancayla kısa sürede yakalandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şüpheli M.K. emniyette verdiği ifadesinde, kendisinin CHP'ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi olduğu tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan etmiş, olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapılmış, suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Şahıslar 2 Mayıs günü Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler Mehmet Kartav ve Bahattin Demir, bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece '"Silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.
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