Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, 2016 yılında partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı affetti.
Bugün olağanüstü toplanan Parti Meclisi'nin gündem maddelerinden biri de disiplin suçu nedeniyle partiden ihraç edilen Aylin Nazliaka'nin af talebi oldu. 4 Mart 2016'da CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın partiye dönme talebi, 22 ret oyuna karşi 29 kabul oyu ile Parti Meclisi'nden onay aldi. Yeniden CHP üyesi olacak Nazlıaka'nin parti yönetiminde de görevlendirilmesi bekleniyor. Nazlıaka, 4 Mart 2016'da 26. dönem Ankara Milletvekili Necati Yilmaz'in odasindaki Atatürk resmini indirdiğini iddia etmesi üzerine partiden ihraç edilmişti.
CHP Aylin Nazlıaka’yı affetti
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CHP, 2016 yılında partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı affetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, 2016 yılında partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'yı affetti.