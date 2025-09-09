CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na "İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının Bahçelievler'e taşınma kararının ardından binaya "CHP İstanbul İl Başkanlığı" yazısı asıldı.
CHP Genel Merkezi tarafından Sarıyer'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatıldığını duyurmuştu. Kararın ardından il merkezi Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına taşındı.
Görevliler tarafından Bahçelievler CHP İlçe Başkanlığı tabelasının üzerine 'CHP İl Başkanlığı' pankartı asıldı.
