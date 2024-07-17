CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri nedeniyle disipline sevk etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

"TANJU ÖZCAN’IN YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NA SEVKİNE KARAR VERİLMİŞTİR"



Gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, “Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın geçtiğimiz hafta önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadan yaptığı, eleştiri sınırlarını aşan paylaşım konusunda bir açıklama yapmıştık. Kullanılan ifadelerin doğru olmadığını, yakışıksız olduğunu ifade etmiştik. Bu durumun partimizin yetkili kurumlarında değerlendirilecek ve bu konuda bir karar verileceğini ifade etmiştik. Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan’ın MYK’nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama’ cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Tartışmanın fitilini Tanju Özcan ateşledi. Kılıçdaroğlu’nun dediği iddia edilen "Bana sadık 50 vekil var." sözlerine Özcan ‘’50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diye tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu ise o sözlerin kendisine ait olmadığını tekrarlayarak ‘’Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun. Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde’’dedi.



Özcan ise Kılıçdaroğluna “Cenazeye gelmem çünkü hoca helallik istediğinde ‘Hakkımı helal ediyorum’ diyemem” sözleri ile yanıt verdi.

