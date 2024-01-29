CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde CHP'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman oldu. İşte, CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman hakkında bilgiler...



GÖRKEM DUMAN KİMDİR?



27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da doğdu.



Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Görkem Duman üniversite eğitimi sürecinde aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazandı.



Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açarak serbest meslek hayatına adım attı.



2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başladı.



2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.