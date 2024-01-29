CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman kimdir?

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde CHP'nin İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP, İzmir'in Buca ilçesinde Görkem Duman'ı aday gösterdi. Bu gelişmenin ardından Görkem Duman hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Görkem Duman kimdir?

CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde 'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman oldu. İşte, CHP Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman hakkında bilgiler...

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü mezunu olan Görkem Duman üniversite eğitimi sürecinde aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazandı.

Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açarak serbest meslek hayatına adım attı.

2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başladı.

2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...