CHP bugün yeni aday açıklayabilir

CHP'de seçim mesaisi devam ediyor.



Önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK) adından da Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak.



Toplantıların ardından Adana, Mersin, Aydın başta olmak üzere çok sayıda seçim bölgesinin adaylarının açıklanması bekleniyor.



CHP, İstanbul için özel bir çalışma da yürütüyor.



Bu hafta İstanbul'da geçen seçimlerde az farkla kaybedilen Beyoğlu ve Üsküdar'ın da aralarında bulunduğu 23 ilçenin adaylarının açıklanması bekleniyor.

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