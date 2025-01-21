CHP bugün yol haritasını açıklayacak

İstanbul'da belediye başkanları ve belediyelerin yöneticilerine rüşvet verilerek ihalelerin organize edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı.



Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP harekete geçti.



Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını da İstanbul'da gerçekleştiren ana muhalefet partisi, bugün yol haritasını açıklayacak.



Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Bizim bu süreçten sonra izleyeceğimiz yol, sadece bir eylemlilik değil, bir miting ya da bir eylem kararı değil." dedi.



Yol haritalarının büyük kapsamlı içerisinde çeşitli eylemleri barındıran sonunda demokratij bir seçimle iktidarı devralacakları bir süreci örgütlemek olduğunu ifade eden Yücel, "Bu nedenle Erdoğan bir seçimi değil seçim sonrası iktidarı devretmeye hazırlansın." dedi.

BUGÜN AÇIKLANACAK



Şu anda partide ortak akıl işletildiğini de sözlerine ekleyen Yücel, yol haritasının bugün açıklanacağını dile getirdi.