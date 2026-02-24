CHP davalarının birleştirilmesi talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasıyla birleştirilmesi talebi reddedildi.

CHP kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında dava açılmıştı.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, dün görülen duruşmada davanın fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle 9 Mart'ta başlayacak İBB davasıyla birleştirilmesini talep etmişti .

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu talebe yanıt verdi. Mahkemeden gönderilen yazıda dosyalar arasında fiili ve hukuki bağlantı bulunmadığı kaydedildi, talebin reddine hükmedildi.

Kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik davaya, 1 Nisan'da Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BİRLEŞTİRME TALEBİNE TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında kurultay davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, Ankara'daki mahkemenin iki davanın birleştirilmesi talebine tepki gösterdi. CHP lideri, "Kimse bunlarla ilgilenmesin, biz iktidara yürüyoruz." dedi.