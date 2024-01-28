CHP Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu kimdir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bülent Nuri Çavuşoğlu aday gösterilirken, vatandaşlar da Bülent Nuri Çavuşoğlu hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte, CHP Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu hakkında bilgiler...



BÜLENT NURİ ÇAVUŞĞLU KİMDİR?



Bülent Nuri Çavuşoğlu 01.08.1974 tarihinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde doğdu.



İlk ve Orta Öğretiminin ardından, Lise yıllarını Denizli Cumhuriyet Lisesi yatılı (1 yıl) ve Torbalı Sağlık Meslek Lisesinde yatılı olarak tamamladı.



1993-1999 yılları arasında İzmir 'e sağlık memuru olarak atandı. Sağlık memuru olduğu esnada eğitim ve öğretim 'den vazgeçmeyerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini Kazandı.



Denizli barosuna bağlı bir avukat olarak çalışmakta olduğu yıllarda Turizm sektörüne bağlı bir Aile şirketi kurdu (2000).



2003 yılında Nilgün Hanımla evlendi. Evliliklerinden Deniz Çağan ve Mehmet Boran adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.



2010-2012 yılları arasında CHP Denizli İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



2013-2016 ve 2020-2023 yılları arasında CHP Denizli İl Başkanlığı görevinde bulundu.



Şuan mevcut CHP Parti Meclisi Üyesi olup Örgüt ve Örgütlenme Koordinatörü görevindedir.



