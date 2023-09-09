CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve 216. maddesinde düzenlenen “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma açıldı.

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