Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.
Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmişti.
ERDİN BİRCAN KİMDİR?
Edirne Enez Hasköy doğumlu (1959 ) olan Bircan, lise mezunuydu.
Özel sektörde yöneticilik yapan, Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Bircan; Keşan Ticaret Sanayi Odası, İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesiydi.
Orta düzeyde İngilizce bilen Bircan, evli ve 2 çocuk babasıydı.