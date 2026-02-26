CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Deniz Turan gözaltına alındı

CHP Erzincan Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Deniz Turan hakkında sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yansıyan bazı ifadeleri üzerine savcılık tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Deniz Turan hakkında gözaltı kararı verildiği, emniyet birimlerince işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

"Suçu ve suçluyu övme" iddiasıyla gözaltına alınan Turan’ın ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilmesinin beklendiği kaydedildi.

CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada paylaşım yapan CHP İstanbul Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız "terörle mücadelede görev almış kişilere hedef gösterme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.