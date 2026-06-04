CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında 20.17.2024 tarihinde Eskişehir'de Yediler Parkı'nda yapmış olduğu konuşmadaki açıklamaları nedeniyle kanunlara uymamaya tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.



TALAT YALAZ NE DEMİŞTİ?



Talat Yalaz'ın konuşmasında "Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi tarihi bir direnişe hazır olsunlar. İki tane ağaç kesildi diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek, eğer can dostlarımıza dokunulursa aynı şekilde

mücadele edeceğiz" şeklinde sözleri iddianamede yer aldı.

