CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz hakkında soruşturma

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz hakkında Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yönelik kentte düzenlenen bir eylemde yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz hakkında soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığı, Talat Yalaz'ın 21 Temmuz Pazar günü Hamamyolu Caddesi'nde sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini protestoya yönelik eylemdeki "Tarihi bir direnişe hazır olsunlar. 'İki tane ağaç kesildi' diye nasıl sokakları gümbür gümbür titrettiysek eğer can dostlarımıza dokunurlarsa aynı şekilde mücadelemizi vereceğiz." sözlerini incelemeye aldı.

Savcılık, Talat'ın konuşmasıyla ilgili "Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik" suçunda soruşturma başlattı.

Yalaz'ın yarın Eskişehir Adalet Sarayı'nda ifade vereceği öğrenildi.

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