CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a adli kontrol kararı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, polis ekiplerinin eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Aydın, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarına karşı ifade verdi. Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Aydın'ın, en yakın karakola imza atması ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada Cem Aydın, savcılıkta verdiği ifadesinde "Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video, içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.



İşlemlerinin ardından Çağlayan Meydanı'nda açıklama yapan Aydın, savcılığın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantılarda söylediği ifadeleri partisinin kurumsal hesabından paylaşılması nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunduğunu öne sürdü.



Aydın'ın avukatlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftçi Binici ise gözaltı kararı olmadan müvekkilinin sabah saatlerinde evine 8 polis geldiğini ve adliyeye getirildiğini söyledi.



Binici, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in daha önce Bakan Yardımcısı görevinde bulunması nedeniyle siyasi kimliği olduğunu da savcılıkta belirttiklerini aktardı.

