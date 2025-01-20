CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a gözaltı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydın'ın gözaltı gerekçesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sosyal medyada yapılan bir paylaşım olduğu belirtildi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a gözaltı
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Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ne oldu, gözaltına mı alındı?

Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ne oldu, gözaltına mı alındı?

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Gözaltına altına  Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, adliyeye sevk edildi. Aydın'ın evinde de arama yapıldığı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cem Aydın'ın gözaltına alınma nedeninin CHP Gençlik Kolları'nın resmi X hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında atılan tweet olduğunu iddia etti.

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