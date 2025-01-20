CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a gözaltı

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin, "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeye çağrıldığı öğrenildi.