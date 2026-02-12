CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası

CHP Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan paylaşıma ilişkin soruşturmada başlatılmıştı.

Savcılık iddianamesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ’ın 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

CEZASI BELLİ OLDU

Aydın , bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Aydın'a "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası karar verdi.

Hükmün açıklaması geri bırakıldı.

Aydın, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat etti.

CEM AYDIN KİMDİR?

Cem Aydın, 1996 yılında dünyaya geldi. Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Ayrıca hala Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde eğitimine devam etmektedir.

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi’nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı.

Daha sonrasında bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu’nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın’ın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyelikleri mevcuttur.

2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yapmıştır.