CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na Cem Aydın seçildi

CHP 17. Gençlik Kolları Olağan Kurultayı, "Gelecek ve Umut" temasıyla Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.



Kurultayda yapılan seçimde tek aday olan CHP PM Üyesi Cem Aydın, 489 kayıtlı delegenin 479'unun oyunu alarak CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.



Önceki Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, parti yönetmeliğinde yer alan 30 yaş sınırlaması sebebiyle tekrar aday olamadı.