CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu

Söke Cumhuriyet Meydanı’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi Toplu Temel Atma Töreni'ne katılan Kılıçdaroğlu, ilçede trafik, yeşil alan ve yol sorunu olduğunu belirtti.



Kendisinden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu sorunları çözmeye kararlı olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten de sadece Aydın için değil, Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü, bir kadın belediye başkanı, ikinci yönü ise yaptığı harcamalar ve Aydın'a yaptığı hizmetler. Aydın'a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor, bütün Türkiye biliyor. Bütün belediye başkanlarımız da Özlem başkanı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum."



30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Bugün, Büyük Zafer'in 101. yılının kutlandığını anımsatan Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği bağımsızlık mücadelesiyle tüm mazlum milletlere örnek olduğunu vurguladı.



Emperyal güçlere karşı bağımsızlık mücadelesi veren Atatürk'ün, "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün hiçbir güce boyun eğmediğini ve ekonomik bağımsızlık uğruna Malatya'dan Nazilli'ye ülkenin dört bir yanında fabrikalar kurduğunu dile getirdi.



Kayseri'de 1921 yılında uçak fabrikasının temelinin atıldığını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"8 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. Etimesgut'ta uçak motorları fabrikası kurulmuştur. Sonra Eskişehir'de ikinci bir uçak fabrikası kurulmuştur. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi de Türkiye'dir. Kaçımızın bunlardan haberi var? Kaçımız bunları biliyoruz? Bugün para dilenen bir iktidar düşünün. Bir gidersiniz Araplara, 'Acaba bize 5-10 dolar para verirler mi?', bir gidersiniz IMF'nin kapısına 'Acaba bize para verirler mi?' Türkiye Cumhuriyeti devleti, Mustafa Kemal'in ilkeleriyle yola çıktığı takdirde hiçbir gücün, hiçbir emperyal gücün önünde diz çökmez ve diz çökmemiştir."



HÜKÜMETE ELEŞTİRİ



Hükümeti eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de Suudi Arabistan Konsolosluğu basılır, bir gazeteci öldürülür, öldüren kişiler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'yi terk ederler ve daha sonra siz kalkarsınız o davayı da Suudi Arabistan'a gönderirsiniz, 'Benim ve hakimlerim bakmayacak siz bakın' diye. Bu emperyal güçlerin, parası olan güçlerin, bir ülkenin iradesini teslim almaları demektir. Biz kendi irademizi, kendi bayrağımızı hiç kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de hemen her şey vergilendirilirken kur korumalı mevduat sahiplerinden vergi alınmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Birileri 117 milyar lira faiz alacak, bir kuruş vergi ödemeyecek ama bu ülkenin insanı gidip ekmek alırken vergi ödeyecek. Bu adalet midir? Bu hak mıdır? Anayasa ne diyor? Anayasa diyor ki, 'herkes mali gücüne göre vergi öder'. 117 milyar lira faiz elde edenler bir kuruş vergi vermezler ama buradaki esnaf vergi vermezse maliye gelir boynuna biner, 'Niye paramı ödemiyorsun' diye. Bu mudur adalet?" değerlendirmesini yaptı.



Türkiye'de insanları "başı açık", "başı kapalı", "kimliği şöyle" diye ayırmaya kalkanlar olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Cumhuriyet Halk Partililerin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan iki bayrak. Vatan ve bayrağımız üzerinde yemin ettik, vatana ve bayrağa kim sahipse kim sadıksa her zaman onların yanında olduk. Hiçbir zaman ayrım yapmadık. Hiç kimsenin kimliğini sorgulamadık. Hiç kimsenin inancını sorgulamadık. Hiç kimsenin yaşam tarzını sorgulamadık. 'Çocuğun işi var mıdır, yok mudur?', 'Üniversiteyi, bitirdi ne olacak?', 'Acaba şehirlerde bir park var mı?', 'İnsanlar bu kentte huzur içinde yaşıyorlar mı?' Biz buna bakıyorduk ve bakmaya da devam edeceğiz."