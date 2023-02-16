CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ziyaret ettiğini belirtti.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. Onu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız." ifadesini kullandı.

