CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetlediğini belirtti.



Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor, 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.