CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çoklu baro yanıtı

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor...

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Hemen hemen her grup toplantısında söylüyorum. Şehitler arasındaki ayrımı kaldırın. Bu doğru değil, şehit ailelerini de gazileri de rahatsız eden bir uygulama.

SAKARYA'DAKİ HAVAİ FİŞEK FABRİKA PATLAMASI

Enkazın başka yere taşınması kararını kim alıyor. Bu taşıma sırasında da 3 asker şehit oluyor. Bunların hakkını aramak bizim namus borcumudur. Beni üzen esas nokta Cumhurbaşkanını, gidiyor patlamanın olduğu fabrikanın patronunu arıyor 'Nasılsın' diye.

Fabrikada çalışan bir iş sağlığı güvenliği uzmanı diyor ki bu fabrikada benim dediğim olmuyor diyen kişi şu an hapiste. Bu memleketin adaletine bakar mısınız.

İnsanı yoksullaştırılarak kendine bağımlu hale getirmeye çalışıyor. 18 yıldır anamızı ağlattılar. Cevabını sandıkta vereceksiniz.

ÇOKLU BARO TARTIŞMASI

Bütün milletvekili arkadaşlarımızı takdir ediyorum. Ayrıştırma projesiydi bu. Çoklu hukuk projesiydi aslında. Bu karara karşı çıkmak bizim görevimizdi. Beni şaşırtan ise Devlet Bahçeli oldu. Partisinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Vatanı bölmek değil birleştirmek esastır. Çoklu baroya imkan veren yasa ile Türkiye Cumhuriyet'inin birliğine ve beraberliğine dinamit koymuşlardır. Nasıl oluyor da MHP bu yasaya evet oyu verebiliyor anlamıyorum.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz'da mecliste neleri söylediysem bugün de aynı şeyleri söylüyorum. O gün neleri söylediysem AK Partililer alkışladı, bugün ne dersem arkalarını dönüyorlar. İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u bir de sarayın 15 Temmuz'u.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMASI

Devlet Bahçeli de FETÖ'nün siyasi ayağı yoktur diyor. Ben sana söyleyeyim. Koalisyon ortağısın.