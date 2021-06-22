CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin, kendisine yönelik "Kimin yanındadır. Bölücülüğü mü destekliyor, yoksa Türkiye'nin yanında mı yer alıyor?" sözlerine karşılık verdi.

"Ben ve arkadaşlarım ve bütün dostlarımız, Türkiye'nin birliğinden ve bütünlüğünden yanayız" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz, şanlı ordumuzun Tank Palet Fabrikası Katar ordusuna peşkeş çekilirken itiraz eden kişileriz. Sen ise Katar ordusuna peşkeş çekilirken alkışlayan kişiydin" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Biz, kendi vatan topraklarını ve o topraklarda yatan Süleyman Şah Türbesi'ni ve o topraklarda dalgalanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağını indirip, kaçıp toprağı düşmana teslim edenlerden yana değiliz" diye konuştu.

İktidar olduklarında türbeyi de yerine götüreceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Peki sen ne yaptın? Kaçanları alkışladın, bayrağı indirenleri alkışladın, onların yanında yer aldın. Şimdi söyle bakalım, kim bölücü, kim milliyetçi, kim ülkücü?" şeklinde konuştu.

"ADALETTEN YANAYIZ"



Devleti yöneten bir kişinin mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmesini, ayrıca onun sessiz kalmasını da içlerine sindiremeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devletin en tepesindeki kişi, bütün sırlarına vakıf bir kişi mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyor ve sesini çıkarmıyorsa o kişi artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir milli güvenlik sorunudur, sen o sorunun yanındasın. Biz ve dostlarımız adaletten, kul hakkından yanayız, haramdan, yolsuzluklardan yana değiliz" dedi.



"BİR ESNAFIN DERDİNİ DİNLEDİN Mİ?"



Bahçeli'nin, her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi hiç merak edip etmediğini soran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bir esnafın, bir garibanın derdini dinledin mi Sayın Bahçeli, bir çiftçiye gidip de 'nasılsın' dedin mi Sayın Bahçeli? Ama biz, eli yağlı olan tornacı ustasının 'elini uzat kardeşim, senin elini sıkmak benim için şereftir' diyen bir gelenekten geliyoruz."

"83 MİLYON TEFECİLERE HİZMET EDİYOR"



"Vatanın birliğini ve bütünlüğünü sen mi savunuyorsun ben mi savunuyorum?" diye soran CHP lideri, şunları kaydetti:

"Hiç düşündün mü Sayın Bahçeli; 83 milyon kişi Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirildi. Türkiye'nin mali bağımsızlığını hiç düşündün mü? Düyun-u Umumiye İdaresi gibi Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Sen bunu biliyor musun? Bilemezsin. Beslemelere alkış tutanlar, bayrağı indirip kaçanlar, egemen güçlere teslim olanlar Türkiye'nin özgürlüğünden, bağımsızlığından söz edemezler."



"MÜZİKTEN RAHATSIZ OLUYORSUN"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası yaptığı müzikle ilgili açıklamalar da vardı.

"Erdoğan müzikten rahatsız olmuş. Çifter çifter maaş alan beslemelerin var. Bundan rahatsız olmuyorsun da müzikten rahatsız oluyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Devleti soyanlardan rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiden rahatsız olmuyorsun ama müzikten rahatsız oluyorsun. Akıl alacak şey değil" dedi.

Bu konuda sanatçılara görev düştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer onların örgütleri konuşmuyor da korkuya teslim oluyorlarsa onlar zaten sanatçı değil" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Sanattan, sanatçıdan ve müzikten rahatsız olan Erdoğan'ı gençlere teslim ediyorum. Önümüze sandık gelecek. Gençler gereğini yapacaklar. Yürekten inanıyorum. Bu ülkenin gençleri, bu ülkenin umudu, bu ülkenin özgürlüğünü savunan, rahat yaşamayı ilke edinen gençleri bu hortumculara, bu zalimlere gerekli dersi verecektir. Yürekten inanıyorum."