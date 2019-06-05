Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da konuştu. Özetle şunları söyledi;

"Gönül isterki şehitlerimiz, gazilerimiz olmasın. Birileri bugün halen çıkıp ordumuzun mensuplarını bir hayvana benzetip eşek gibi arkalarında duracaklardır diyorsa ve buna karşı sert, onurlu bir duruş sergilenmiyorsa herkesin oturup düşünmesi lazım.

Türkiye yönetiliyor mu, savruluyor mu? Asla umutsuzluğa kapılmayacağız. Haklı ve demokrasiden yana olanlar her zaman güçlüdür. Biz haklıyız ve biz güçlüyüz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Herkesin düşüncesine saygı duyacağız.

Bir bayram günündeyiz. 23'ünde de bir bayram yaşayacağız. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde de dünyaya şu mesajı vereceğiz: Bütün baskı ve kumpaslara rağmen sandığa gittiler, demokrasiden yana tavır aldılar diyeceğiz. Her birimize düşen görev tarihi bir görev. Artık Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbullu'nun seçilmiş belediye başkanıdır. Ben 16 milyon İstanbullu'nun vicdanına sesleniyorum."