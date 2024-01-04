CHP Genel Başkanı Özel: İmamoğlu ile aramıza nifak sokmaya çalışanlar boşuna bekler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığı döneminde kendisine destek veren ve seçilmesinde etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "gölgesinde kaldığı" ve İmamoğlu'nun gölge genel başkan gibi hareket ettiği iddialarına yanıt verdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Özel, "Ömrüm boyunca ekibimdeki kimseyi kıskanmadım. İmamoğlu ile aramıza sürekli fitne ve nifak sokmaya çalışanlar boşuna beklerler. Tayyip Erdoğan’ın tek umudu var, 'bunlar birbirine düşer mi?' Biz birbirimize düşmeyeceğiz" dedi.

"İstanbul’u Ekrem Başkan; Ankara’yı Mansur Başkan belirliyor" diye bir şey yok." diyen CHP lideri, şöyle konuştu.



"İstanbul’da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan il başkanlarıyla ayrı ayrı çalışıyorlar. Ben de İzmir’de özel olarak çalışıyorum. Ama son kararı il başkanı, mevcut belediye başkan adayımız, milletvekillerimizle birlikte oturacağız birlikte vereceğiz."

İYİ PARTİ İLE YAŞANAN GERİLİM



CHP ile İYİ Parti arasında yaşananlara da değinen Özgür Özel, "Ben asla ve asla muhalefete muhalefet etmem. Bu lafı yeni söylemiş değilim. 8 yıl grup başkanvekilliği yaptım, zaman zaman muhalefet partilerinin her birinden bize saldırılar geldi. Ben söz aldığımda, hep şunu söyledim, "Ben muhalefete muhalefet etmem, muhalefete muhalefet etmek iktidara kazandırır. Benim işim iktidara muhalefet etmek." diye konuştu.



"İYİ Parti'nin yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarması CHP'nin seçimi kaybetmesine neden olur mu?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Ben seçim kaybettireceğini düşünmüyorum. Ben İYİ Partililerin en iyi kararı vereceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.