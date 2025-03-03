CHP Genel Başkanı Özel Kartalkaya'da konuştu: Devlet sözünün takipçisi olmaya çalışıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi için düzenlenen anma programına katıldı.



Olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in önüne vefat eden 78 kişinin adının yazılı olduğu siyah pankart asıldı. Programa katılan Özel, pankartın önünde dua edip, karanfil bıraktı.



Özel, burada yaptığı basın açıklamasında, 40 gün önce Kartalkaya'da büyük bir felaket yaşadıklarını ve 78 canı kaybettiklerini anımsatarak, grup toplantılarında facianın sorumluluklarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, sorumlularının hesap vermesiyle ilgili devlet sözünün takipçisi olmaya çalıştıklarını belirtti.

Otel yangını faciası üzerinden iktidarı eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir daha böyle basit ölümlerle anaların babaların eşlerin çocukların yüreği yanmasın diye biz bunlardan hesap sormayanlardan bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorundayız." dedi.



78 kişinin hayatını kaybettiği yanan otelin önünde konuşan Özgür Özel, "Soruşturmanın takipçisiyiz" dedi.



Özel, programın ardından, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve partililerle birlikte, otelde hayatını kaybedenlerin bulunduğu Kılıçarslan ve Paşaköy Mezarlıklarını da ziyaret etti.