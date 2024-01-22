CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP cephesinde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Genel Başkan Özgür Özel, görevi devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Görüşme, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin görseller paylaşıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise herhangi bir ayrıntı verilmedi.

Görüşmede, Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimler başta olmak üzere güncel siyasi konular hakkında fikir alışverişi yaptığı öğrenildi. İki isim son olarak 8 Aralık 2023'te bir araya gelmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret etmişti.