CHP Genel Başkanı Özel'den 31 Mart mesajı: "Cumhur İttifakının karşısında Türkiye İttifakı var"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pir Sultan Abdal Cemevi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, CHP olarak bundan sonra "kim ne der" demeden, kimseden çekinmeden kendi doğrularını özgürce savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yerel seçimde iki anlayış, iki ittifakın yarışacağını, bunlardan birinin Cumhur İttifakı olduğunu belirten Özel, "Bunun karşısında ikinci bir ittifak, çok güçlü bir ittifak. Aslında kendine inandığında, güvendiğinde Cumhur İttifakı'nın yanından bile geçemeyeceği bir ittifak var. O ittifakın adı 'Türkiye İttifakı'dır. Türkiye'ye sesleniyorum, korkmayın. Bizler birlikte olursak 31 Mart bizimdir, yarınlar bizimdir." diye konuştu.

Özel, Meclis'ten çıkacak kanunla, Cumhurbaşkanının onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar mücadeleyi sürdüreceklerini de dile getirdi.

Öte yandan aday belirleme sürecini tamamladıklarını söyleyen Özel, tartışılan Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş ile ilgili soruya, "Bir değişiklik yok" yanıtını verdi.